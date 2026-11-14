Vehículo terminó volcado tras siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Un vehículo se volcó en la avenida Simón Bolívar, este sábado 14 de noviembre de 2026.

Un siniestro de tránsito se registró este sábado 14 de noviembre de 2026 en la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito.

El accidente ocurrió a la altura del sector Importadora Cuñas, en la intersección con la avenida Interoceánica, en sentido sur-norte, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En imágenes difundidas del incidente se observa que un vehículo quedó volcado sobre el carril izquierdo de la vía.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito 📍 Sector: Importadora Cuñas 🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar y av. Interoceánica 🚧 Cierre: carril izquierdo sobre av. Simón Bolívar sentido sur-norte ⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. https://t.co/0ME8oX6AHr — AMTQuito (@AMT_Quito) November 14, 2026

Además, el automotor impactó contra la barrera de protección de hormigón que divide los carriles, la cual presenta daños producto del choque.

Ante esta emergencia, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre del carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, mientras se atiende el siniestro.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y tomar en cuenta las restricciones viales en este tramo de la capital.