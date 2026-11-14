Yilda Banchón fue la única ecuatoriana en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

La artista ecuatoriana Yilda Banchón estuvo en la alfombra roja en los Latin Grammy

La música ecuatoriana tuvo representación en uno de los eventos más importantes de la industria musical. La cantante Yilda Banchón fue la única ecuatoriana que desfiló por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, cuya edición número 27 se celebró en Las Vegas, Estados Unidos.

La artista vivió una noche llena de encuentros con reconocidas figuras internacionales. Durante su paso por el evento, posó junto al productor musical Ovy On The Drums y la modelo Valentina Ferrer, además de compartir espacios con otros exponentes de la música latina.

En declaraciones a Diario Extra, Yilda contó que tuvo la oportunidad de encontrarse con artistas como Ryan Castro, Paty Cantú y Paulo Londra.

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Sin embargo, uno de los momentos más especiales de la noche fue conocer a Erika Ender, compositora y cantautora panameña que participó en la creación del éxito mundial 'Despacito'.

La experiencia también le permitió disfrutar de las presentaciones musicales de Daddy Yankee y Rosalía, quienes formaron parte de la ceremonia.

La ecuatoriana compartió fotografías y un mensaje en su cuenta de Instagram: "Gracias Latin Grammys, qué rico estar acá. A seguir soñando, trabajando por lo que más amo".

Yilda Banchón es cantautora, actriz y creadora de contenido. En Ecuador también participó en MasterChef Celebrity Ecuador, programa que se vivió por Teleamazonas.