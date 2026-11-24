Desde el Referéndum del 2024 se permite la extradición de ecuatorianos a otro país

Nueve ecuatorianos han sido extraditados desde julio de 2025 a Estados Unidos. Sus casos están relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y delitos sexuales.

La última entrega se concretó el 29 de octubre de 2026, cuando Daniel Salcedo, Ronald Herrera y Francisco Bermúdez, conocido como alias ‘Churrón’, salieron del Ecuador para responder ante tribunales de Estados Unidos.

Las extradiciones de ecuatorianos fueron posibles tras la reforma constitucional aprobada en la consulta popular de abril de 2024.

Los extraditados no tienen solo procesos judiciales abiertos Estados Unidos. De hecho, cinco de las nueve personas mantienen procesos penales, investigaciones o condenas pendientes en Ecuador. Entonces, ¿qué ocurre con esos expedientes mientras enfrentan a la justicia estadounidense?

#Urgente | Daniel Salcedo fue extraditado a Estados Unidos este jueves 29 de octubre del 2026. Esto se sabe https://t.co/LLcxIi9j47 https://t.co/9ptoeB2If0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 29, 2026

¿Quiénes son los nueve extraditados?

El primer ecuatoriano entregado a Estados Unidos tras la reforma fue José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros. Fue extraditado el 20 de julio de 2025, luego de su recaptura en Manta, en junio de ese año.

En el Tribunal del Distrito Este de Nueva York enfrenta siete cargos relacionados con la distribución internacional de cocaína, el uso de armas de fuego para facilitar el narcotráfico y el contrabando y adquisición ilegal de armas. En su primera audiencia, el 21 de julio de 2025, se declaró no culpable.

En Ecuador, ‘Fito’ mantiene causas pendientes por tráfico de drogas, delincuencia organizada, evasión, asesinato y lavado de activos.

Un mes después, el 21 de agosto de 2025, fueron extraditados Omar Auseno B., alias ‘Llanero’, y Nirama Ch. G., alias ‘Nirama’. Ambos eran requeridos por una corte de Miami, Florida, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El cuarto extraditado fue Luis Gonzalo H. Ch., requerido por la justicia de Minnesota por una agresión sexual contra una menor de 14 años. La entrega se ejecutó el 20 de noviembre de 2025 en el Aeropuerto de Quito, mediante un operativo coordinado entre Interpol y el Ministerio del Interior.

El 18 de junio de 2026, Ecuador entregó a Estados Unidos a Darío Peñafiel, alias ‘Topo’, y Celso Moreira, alias ‘Patucho Celso’, quienes permanecían recluidos en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Los dos enfrentan acusaciones relacionadas con el narcotráfico y el uso de armas. Sin embargo, sus procesos se tramitan en tribunales distintos de Nueva York.

En Ecuador, alias 'Topo' registra procesos y órdenes de captura por asesinato y tráfico ilícito de armas de fuego. Mientras tanto, alias 'Patucho Celso' mantiene causas pendientes por tráfico de armas, delincuencia organizada y tráfico ilícito de drogas.

El 29 de octubre de 2026 se concretó la extradición de Daniel Salcedo Bonilla, Ronald Herrera Ramírez y alias ‘Churrón’. Los tres permanecían en la Cárcel del Encuentro y eran requeridos por la justicia estadounidense.

Salcedo enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras, asociación ilícita para adquirir armas y lavado de activos.

En Ecuador, Salcedo recibido sentencias en varios casos de corrupción. Además, está procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, dentro del caso Magnicidio FV.

Por su parte, alias ‘Churrón’ es señalado como lugarteniente de Los Choneros. Tiene una sentencia de 40 años de prisión por asesinato.

¿Qué pasa con los procesos judiciales pendientes en Ecuador?

La extradición no elimina las causas penales ni las condenas que una persona tenga en Ecuador. La legislación ecuatoriana establece mecanismos para que esos procesos se mantengan vigentes mientras el ciudadano enfrenta a la justicia de otro país.

Además, la Ley de Extradición ecuatoriana establece que la existencia de procesos o condenas en Ecuador no impide la entrega a otro país.

Incluso, el artículo 72.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que, cuando se concede la extradición de una persona que también está procesada o cumple una condena en Ecuador, se suspenden los plazos de prescripción de la pena durante el tiempo que permanezca sometida a un proceso o cumpliendo una sanción en el extranjero. También se suspenden los juicios orales mientras permanezca fuera del país.

Además, las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, que conceden extradiciones, contemplan si una persona extraditada es absuelta en Estados Unidos deberá ser reintegrada al país para responder por las causas o cumplir las penas que tenga pendientes. La misma obligación de retorno se aplica cuando termine de cumplir las condenas impuestas por los tribunales estadounidenses.