Las Fuerzas Armadas rescataron a seis personas tras el desbordamiento de un río en Los Ríos, entre ellos dos niños.

Seis personas quedaron atrapadas tras el desbordamiento del río Cristal, en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron labores de rescate y evacuación ante la emergencia provocada por las intensas lluvias.

Entre los afectados se encontraban dos niños, tres adultos y un adulto mayor, según informó el Ministerio de Defensa Nacional este martes 24 de noviembre de 2026.

¿Cómo se realizó el rescate en Montalvo?

Personal de las Fuerzas Armadas intervino en la zona inundada para evacuar a las seis personas que quedaron atrapadas por la crecida del río.

En las imágenes difundidas por la institución se observa a los militares utilizando una embarcación inflable para trasladar a los afectados desde el área inundada hacia una zona segura.

Las Fuerzas Armadas confirmaron que las seis personas fueron evacuadas y trasladadas a un centro de salud del cantón Montalvo.

Fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Cristal

El Ministerio de Defensa señaló que la emergencia se produjo por las fuertes precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El primer reporte sobre el rescate fue difundido por las Fuerzas Armadas el lunes 23 de noviembre. Un día después, el Ministerio de Defensa informó sobre el operativo y confirmó la cantidad de personas evacuadas.

Hasta la publicación de estos reportes, las instituciones no habían detallado el estado de salud de los afectados ni el número de viviendas perjudicadas por el desbordamiento.