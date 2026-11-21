La Dirección del Parque Nacional Galápagos dispuso el cierre temporal de Tortuga Bay, en Santa Cruz, como medida preventiva.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos anunció el cierre temporal de dos sitios de visita en las islas Santa Cruz y San Cristóbal, como medida preventiva para garantizar la seguridad de turistas y residentes.

La institución informó que sus guardaparques realizan evaluaciones de las condiciones de acceso a estos espacios para determinar cuándo podrán recibir nuevamente a los visitantes.

¿Qué sitios turísticos permanecen cerrados en Galápagos?

Según el comunicado oficial, los lugares afectados por la medida son:

Tortuga Bay: ubicada en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, uno de los principales atractivos turísticos del archipiélago

Centro de Crianza David Rodríguez: ubicado en la isla San Cristóbal

La Dirección del Parque Nacional Galápagos señaló que la decisión busca prevenir riesgos para quienes visitan estos espacios.

¿Cuándo reabrirán los sitios turísticos?

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para la reapertura de los dos atractivos.

Los guardaparques continuarán evaluando las condiciones de acceso y, una vez que se determine que es seguro recibir visitantes, la institución anunciará la habilitación de los espacios a través de sus canales oficiales.

La entidad recomienda a turistas y residentes consultar las actualizaciones antes de planificar visitas a estos lugares.