El comunicador Omar Toledo, conocido como Toledito TV, fue víctima de un ataque armado en Santa Elena este sábado 21 de noviembre.

El comunicador Omar Toledo Floriano, conocido como Toledito TV, fue víctima de un ataque armado la tarde de este sábado 21 de noviembre de 2026, en el centro del cantón Santa Elena.

Según información preliminar, sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo blanco en el que se movilizaba el periodista. El automotor quedó con múltiples impactos de bala y Toledo resultó herido.

Tras el atentado, el comunicador fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica.

¿Qué se sabe del ataque contra el comunicador?

Los primeros reportes señalan que los atacantes se movilizaban en una motocicleta y habrían realizado al menos nueve disparos contra el vehículo.

Omar Toledo es conocido en Santa Elena por su trabajo periodístico y por dirigir el medio digital Toledito TV, dedicado a difundir noticias y acontecimientos de la provincia.

Hasta el momento, no se han confirmado las causas del atentado ni la identidad de los responsables. Tampoco existe un reporte oficial actualizado sobre el estado de salud del comunicador.