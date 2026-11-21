Un total de 221 personas de 65 familias permanece en un albergue temporal tras las inundaciones en Santa Cruz, Galápagos.

Las inundaciones registradas en la isla Santa Cruz, en Galápagos, mantienen a 221 personas de 65 familias en un albergue temporal, según informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, este sábado 21 de noviembre de 2026.

Los afectados permanecen en las instalaciones de la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares, donde reciben atención integral por parte de las instituciones de respuesta ante la emergencia.

Más de 40 atenciones médicas por las inundaciones

El Ministerio de Salud Pública mantiene habilitados tres puntos de atención médica, entre ellos el Hospital Básico República del Ecuador, para asistir a las personas afectadas.

El Ministerio de Salud Pública mantiene habilitados tres puntos de atención médica en Santa Cruz, Galápagos, ante las inundaciones. Ministerio de Salud Pública.

Santa Cruz permanece en emergencia desde octubre

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal mantiene vigente la declaratoria de emergencia desde el 30 de octubre de 2026, debido a las inundaciones.

Las autoridades señalaron que los protocolos de respuesta continúan activados y que las instituciones realizan un monitoreo permanente de la situación.

Además, recomendaron a los habitantes seguir las indicaciones oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada sobre los niveles de alerta.

Hasta el momento, el ministro no ha informado una fecha para el retorno de las familias albergadas a sus viviendas.