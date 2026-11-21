Las Fuerzas Armadas realizaron una evacuación aeromédica de dos pacientes desde Galápagos hacia Guayaquil.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador realizaron una evacuación aeromédica de dos pacientes desde Galápagos hacia Guayaquil, con el objetivo de garantizar su acceso a servicios de salud especializados.

Según informó la institución militar, la operación se ejecutó mediante una aeronave del Comando de la Aviación Naval, perteneciente a la Armada del Ecuador.

Los pacientes procedían de Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal, y Puerto Ayora, en Santa Cruz, y requerían atención hospitalaria debido a sus condiciones de salud.

¿Cómo se realizó la evacuación aeromédica?

La Armada del Ecuador coordinó el traslado aéreo de los dos pacientes desde la región insular hacia el continente, donde podrían acceder a los servicios médicos necesarios.

Este tipo de operaciones permite trasladar a personas que requieren atención especializada y que, debido a su ubicación geográfica, necesitan transporte aéreo para llegar a establecimientos hospitalarios.

Las Fuerzas Armadas destacaron que la intervención forma parte de sus acciones de respuesta ante emergencias médicas y de apoyo a la población de Galápagos.

Hasta el momento, no se han detallado las condiciones médicas de los pacientes ni los hospitales de Guayaquil a los que fueron trasladados.