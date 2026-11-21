Oleaje alcanza cabañas y negocios en Puerto Cayo, Manabí; autoridades advierten riesgos en playas
Las olas llegaron hasta el malecón durante la madrugada del sábado 21 de noviembre de 2026. En Machalilla se ejecutan trabajos preventivos para proteger sectores costeros.
El oleaje registrado este sábado 21 de noviembre alcanzó cabañas y negocios del malecón de Puerto Cayo, en Manabí.
@Zavala_Ra.
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Actualizado:
21 nov 2026 - 17:24
El incremento del oleaje registrado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre de 2026 provocó afectaciones en varias cabañas turísticas y pequeños negocios ubicados en Puerto Cayo, parroquia del cantón Jipijapa, en Manabí.
El agua del mar avanzó hasta las estructuras cercanas al malecón, lo que generó preocupación entre comerciantes y moradores por los posibles daños materiales.
También se reportó el impacto de las olas en otros sectores costeros de la provincia, como Jaramijó, Crucita, Pedernales y Manta.
Machalilla ejecuta trabajos para proteger su malecón
En la parroquia Machalilla, del cantón Puerto López, las autoridades desarrollan acciones preventivas en el malecón de Los Ciriales y la cancha César Albán.
Los trabajos incluyen el traslado de piedras escolleras, utilizadas como barreras para reducir la fuerza de las olas y proteger la infraestructura costera.
La intervención se realiza mediante un convenio entre la Prefectura de Manabí, el Municipio de Puerto López y el Gobierno Parroquial de Machalilla.
El objetivo es disminuir los daños por erosión y evitar que el avance del mar afecte los espacios públicos.
Inocar advierte sobre oleajes en la Costa ecuatoriana
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) advirtió sobre la llegada de oleajes de largo período provenientes del noroeste y suroeste del Pacífico entre el 20 y el 23 de noviembre.
Estas condiciones pueden provocar olas de mayor intensidad, corrientes de resaca y un mayor alcance del agua sobre las playas.
Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ubicó a Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López, Manta, Jaramijó y Crucita bajo bandera amarilla, que representa un nivel de amenaza medio, en su reporte correspondiente al 20 de noviembre.
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