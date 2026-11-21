El oleaje registrado este sábado 21 de noviembre alcanzó cabañas y negocios del malecón de Puerto Cayo, en Manabí.

El incremento del oleaje registrado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre de 2026 provocó afectaciones en varias cabañas turísticas y pequeños negocios ubicados en Puerto Cayo, parroquia del cantón Jipijapa, en Manabí.

El agua del mar avanzó hasta las estructuras cercanas al malecón, lo que generó preocupación entre comerciantes y moradores por los posibles daños materiales.

También se reportó el impacto de las olas en otros sectores costeros de la provincia, como Jaramijó, Crucita, Pedernales y Manta.

Machalilla ejecuta trabajos para proteger su malecón

En la parroquia Machalilla, del cantón Puerto López, las autoridades desarrollan acciones preventivas en el malecón de Los Ciriales y la cancha César Albán.

Los trabajos incluyen el traslado de piedras escolleras, utilizadas como barreras para reducir la fuerza de las olas y proteger la infraestructura costera.

La intervención se realiza mediante un convenio entre la Prefectura de Manabí, el Municipio de Puerto López y el Gobierno Parroquial de Machalilla.

El objetivo es disminuir los daños por erosión y evitar que el avance del mar afecte los espacios públicos.

Inocar advierte sobre oleajes en la Costa ecuatoriana

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) advirtió sobre la llegada de oleajes de largo período provenientes del noroeste y suroeste del Pacífico entre el 20 y el 23 de noviembre.

Estas condiciones pueden provocar olas de mayor intensidad, corrientes de resaca y un mayor alcance del agua sobre las playas.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ubicó a Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López, Manta, Jaramijó y Crucita bajo bandera amarilla, que representa un nivel de amenaza medio, en su reporte correspondiente al 20 de noviembre.