Galápagos: nueve sitios turísticos cerrados por lluvias; así están las tortugas gigantes

Las autoridades evalúan los daños a los que podría estar expuesta la fauna en Galápagos.

Las intensas lluvias que afectan a Galápagos obligaron a ampliar las restricciones de acceso a los sitios turísticos del archipiélago. Nueve destinos naturales permanecen cerrados temporalmente en las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, mientras se evalúan las condiciones de seguridad para los visitantes.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó este domingo 1 de noviembre de 2026 que los guardaparques también realizan recorridos para identificar posibles daños en la fauna silvestre y los ecosistemas de las áreas protegidas.

Hasta el momento, no se han reportado muertes de tortugas gigantes ni de aves silvestres como consecuencia de las precipitaciones, según el balance oficial.

Las autoridades también confirmaron que los animales del Centro de Crianza de Tortugas Gigantes se encuentran en buenas condiciones y que sus instalaciones no presentan afectaciones.

¿Qué sitios turísticos están cerrados en Galápagos?

Las restricciones alcanzan a nueve lugares de visita distribuidos en tres islas. La lista actualizada incorpora nuevos destinos en San Cristóbal e Isabela.

Santa Cruz

Playa El Garrapatero.

Las Grietas.

Puntudo.

El Chato.

San Cristóbal

Playa Baquerizo.

Playa Punta Carola.

Playa Lobería.

Playa Puerto Chino.

Isabela

Los Humedales.

Los cierres son preventivos y buscan evitar accidentes en sectores donde las lluvias podrían haber deteriorado los senderos, accesos o condiciones de seguridad.

Hasta este domingo no existe una fecha establecida para la reapertura. Cada sitio podrá recibir visitantes nuevamente una vez que concluyan las evaluaciones correspondientes.

¿Cómo están las tortugas gigantes tras las inundaciones?

La situación de la fauna de Galápagos es otra de las preocupaciones tras las fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones y desbordamientos de encañadas en el archipiélago.

Sin embargo, el primer balance de la Dirección del Parque Nacional Galápagos no identifica mortalidad de tortugas gigantes ni de aves silvestres relacionada con las lluvias.

Tampoco se han detectado daños en las instalaciones del Centro de Crianza de Tortugas Gigantes, donde los ejemplares permanecen bajo cuidado.

Esto no significa que la evaluación ambiental haya concluido. Los guardaparques continúan recorriendo las áreas protegidas para identificar posibles afectaciones que no hayan sido detectadas durante las primeras inspecciones.

El monitoreo incluye la observación de la fauna y la revisión de las condiciones de los ecosistemas expuestos a las precipitaciones.