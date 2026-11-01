Elvira Espinosa gana oro en Dakar 2026 y hace historia para la natación ecuatoriana

La guayaquileña Elvira Espinoza consiguió su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar

La natación ecuatoriana alcanzó un hito histórico este domingo 1 de noviembre de 2026. Elvira Espinosa Demera ganó la medalla de oro en los 400 metros estilo libre de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, convirtiéndose en la primera representante del país en conquistar un título olímpico juvenil en esta disciplina.

Con apenas 17 años, la deportista guayaquileña completó la prueba en 4 minutos, 22 segundos y 87 centésimas (4:22.87), un registro que también representa su mejor marca personal.

Su triunfo permitió a Ecuador estrenar su medallero en Dakar y sumar la segunda presea dorada de su historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La victoria llegó después de un cambio inesperado en el programa de competencias. Las altas temperaturas registradas en Dakar obligaron a los organizadores a cancelar la prueba de los 800 metros estilo libre, por lo que Espinosa pasó a disputar los 400 metros en el Centro Acuático Olímpico de Dakar.

Lejos de afectar su desempeño, la modificación terminó convirtiéndose en una oportunidad para que la ecuatoriana alcanzara el primer lugar del podio.

Elvira Espinosa consiguió su mejor marca personal en Dakar

Tras finalizar la competencia, la nadadora reconoció que no esperaba necesariamente alcanzar el oro, aunque llegó preparada para buscar su mejor resultado.

"Estoy muy contenta, no sabía si se podía dar este logro", expresó Espinosa después de conocer su posición final.

La ecuatoriana también destacó que había logrado mejorar su tiempo y que, al salir de la piscina, recibió la noticia de que había conseguido la primera medalla dorada de esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Espinosa agradeció a su familia y al equipo de profesionales que acompañó su preparación para competir en Senegal.

¿Quién es Elvira Espinosa?

Nacida en Guayaquil el 20 de enero de 2009, Elvira Espinosa Demera comenzó a practicar natación cuando tenía cinco años.

Su trayectoria deportiva incluye resultados destacados en competencias continentales, tanto en categorías juveniles como en torneos de mayor nivel.

Entre sus principales logros están: