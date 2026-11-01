Santa Cruz recupera el servicio eléctrico tras las lluvias; Baltra continúa sin luz

Personal de la empresa eléctrica de Galápagos trabaja en la reparación de los postes de luz.

El servicio eléctrico volvió a toda la isla Santa Cruz, en Galápagos, después de los daños que provocaron las intensas lluvias en las redes de distribución y subtransmisión. El suministro fue restablecido durante la noche del sábado 31 de octubre de 2026, mientras las reparaciones continúan en la isla Baltra.

La recuperación del alimentador 203 permitió que los sectores urbanos y rurales de Santa Cruz volvieran a contar con electricidad, según informó este domingo 1 de noviembre el Ministerio de Ambiente y Energía.

Las precipitaciones habían provocado daños en postes y en la infraestructura eléctrica del sistema Santa Cruz-Baltra, lo que dejó sin servicio a sectores de la isla.

Para recuperar el suministro, los técnicos tuvieron que intervenir cuatro postes con daños severos, enderezar otros ocho e instalar un poste provisional en la línea de subtransmisión.

Los trabajos se realizaron en medio de las dificultades provocadas por las inundaciones, que deterioraron las vías de acceso y el terreno en varios puntos de Santa Cruz.

Baltra continúa sin servicio eléctrico

Aunque el suministro se normalizó en Santa Cruz, la isla Baltra todavía presenta interrupciones eléctricas.

Las brigadas de ELECGALAPAGOS concentran ahora sus trabajos en recuperar el servicio en esta isla, donde siete instituciones públicas cuentan con generadores de emergencia para mantener sus operaciones.

El reporte oficial no precisa cuántos usuarios permanecen afectados en Baltra ni establece una hora estimada para restablecer completamente el suministro.

¿Cuándo volverá el agua potable en Santa Cruz?

La recuperación de la electricidad también permitió restablecer el suministro de energía al sistema de bombeo de la captación La Camiseta, una instalación vinculada al abastecimiento de agua en Santa Cruz.

Sin embargo, esto no significa que el servicio de agua potable ya se haya normalizado.

El Municipio de Santa Cruz todavía evalúa el estado de los equipos para determinar cuándo podrá reanudarse el bombeo de agua cruda hacia la planta de tratamiento.

La situación del abastecimiento de agua se suma a las afectaciones que dejaron las intensas lluvias en Santa Cruz, donde se registraron inundaciones, daños en viviendas, carreteras interrumpidas y evacuaciones de familias.