Ecuador depende de sus hidroeléctricas: Colombia limita la venta de energía y las importaciones se reducen

Ecuador genera más del 70% de su electricidad con agua

El 76,8% de la electricidad generada en Ecuador durante 2026 provino de centrales hidroeléctricas.

Los datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), con corte al 29 de octubre de 2026, muestran que las centrales que aprovechan el agua produjeron 23 728 gigavatios hora (GWh) de los 30 875 GWh generados en el país durante este año.

Ecuador genera más del 70% de su electricidad con agua

En el acumulado anual, la generación hidráulica representó el 76,8% de la producción eléctrica nacional.

Las centrales térmicas aportaron 6 526 GWh, equivalentes al 21,1%, mientras que las fuentes renovables no convencionales, como la solar y la eólica, sumaron 340 GWh, el 1,1%.

La misma tendencia se observa en octubre. Hasta el día 29, Ecuador produjo 2 800 149 megavatios hora (MWh): 71,9% de origen hidráulico, 27,3% térmico y 0,642% de fuentes renovables no convencionales.

En la jornada del 29 de octubre, la participación hidroeléctrica fue del 71,3%, según el informe operativo del Cenace.

El registro en tiempo real del 1 de noviembre de 2026, con corte a las 09:00, también refleja esta dependencia.

De los 31 964 MWh registrados, 21 100 MWh correspondieron a generación hidráulica, 10 652 MWh a térmica y 104 MWh a fuentes renovables no convencionales.

Dentro de la producción hidroeléctrica registrada este domingo 1, cinco centrales concentraron los principales aportes:

Paute: 67%.

Agoyán: 11%.

Delsitanisagua: 9%.

San Francisco: 7%.

Minas San Francisco: 6%.

Matriz de Generación de Energía - CENACE Reporte de Generación de Energía Eléctrica Monitoreo de producción por horizontes de tiempo Horizonte de Tiempo Producción Total Hidráulica Térmica Renovable No Convencional Acumulado Anual 2026

(hasta el 29 de octubre) 30 875 GWh 23 728 GWh

76.8% 6 526 GWh

21.1% 340 GWh

1.1% Acumulado Mensual

(Octubre de 2026, al 29) 2 800 149 MWh 2 013 902 MWh

71.9% 764 868 MWh

27.3% 18 005 MWh

0.642% Registro Diario

(29 de octubre de 2026) 97 881 MWh 69 904 MWh

71.3% 27 466 MWh

28% 451 MWh

0.461% Tiempo Real

(01 de noviembre de 2026) 31 964 MWh 21 100 MWh

66% 10 652 MWh

33.3% 104 MWh

0.325% Detalle de Producción Hidroeléctrica en Tiempo Real (01 de noviembre de 2026) Paute 67% Agoyán 11% Delsitanisagua 9% San Francisco 7% Minas San Francisco 6%

¿Cuánta electricidad importa Ecuador?

Los registros del Cenace muestran que las compras de electricidad a otros países tienen una participación pequeña frente a la generación nacional.

Entre enero y el 29 de octubre de 2026, Ecuador importó 281 GWh, equivalentes al 0,909% del total de energía registrado en ese periodo. En el mismo lapso exportó 29 GWh, el 0,0942%.

En octubre, hasta el día 29, las importaciones llegaron a 3 373 MWh, mientras que las exportaciones sumaron 2 451 MWh.

En el registro diario del 29 de octubre se contabilizaron 59 MWh importados y 95 MWh exportados. Para el 1 de noviembre, el reporte en tiempo real señaló 63 MWh de importación y 36 MWh de exportación.

La reducida participación de las compras externas está relacionada con las limitaciones del intercambio eléctrico con Colombia. Aunque la interconexión entre los dos países tiene una capacidad máxima de 450 megavatios (MW), esa capacidad no significa que Ecuador reciba permanentemente ese volumen.

La electricidad disponible depende de las condiciones de generación y de las decisiones de cada país.

Volúmenes de Importación y Exportación de Energía - CENACE Volúmenes de Importación y Exportación de Electricidad Balance transfronterizo por horizontes de tiempo Horizonte de Tiempo Producción Total Importación Exportación Acumulado Anual 2026

(hasta el 29 de octubre) 30 875 GWh 281 GWh

0.909% 29 GWh

0.0942% Acumulado Mensual

(Octubre de 2026, al 29) 2 800 149 MWh 3 373 MWh

0.12% 2 451 MWh

0.0874% Registro Diario

(29 de octubre de 2026) 97 881 MWh 59 MWh

0.0604% 95 MWh

0.0969% Tiempo Real

(01 de noviembre de 2026) 31 964 MWh 63 MWh

0.198% 36 MWh

0.111%

¿Por qué Colombia limita la venta de electricidad a Ecuador?

Colombia restringió las exportaciones eléctricas a Ecuador desde el 7 de septiembre de 2026. Después de 39 días, el 16 de octubre, reanudó los despachos.

Sin embargo, el flujo volvió a reducirse desde el día siguiente. Aunque durante algunas horas se registraron entregas de entre 340 y 430 MW, posteriormente la potencia importada cayó a niveles inferiores a 10 MW.

Durante octubre, los reportes operativos de Cenace y del operador colombiano XM reflejaron intercambios variables, con promedios de potencia de entre 7,1 y 65 MW.

Una de las razones señaladas para limitar las compras es el alto costo de la electricidad colombiana: los precios de liquidación llegaron a ubicarse entre 51,9 y 87,99 centavos de dólar por kilovatio hora entre septiembre y octubre.

A este escenario se suma la falta de lluvias en Colombia y la necesidad de proteger sus reservas de agua. Ese país se prepara ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, que puede reducir las precipitaciones y afectar la producción de sus centrales hidroeléctricas.

Por esa razón, sus autoridades buscan mantener suficiente energía disponible para atender el consumo interno.

Colombia prioriza sus reservas ante la llegada de El Niño

En septiembre de 2026, la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia estableció medidas para prevenir un posible déficit eléctrico.

Entre ellas fijó una meta para que las centrales térmicas cubran hasta el 35% de la demanda nacional.

La energía que sobre podría destinarse a las exportaciones, siempre que las condiciones de abastecimiento lo permitan.

La estrategia colombiana también apunta a que sus embalses alcancen niveles cercanos al 80% en noviembre de 2026, con el objetivo de contar con reservas suficientes si disminuyen las lluvias.

En ese contexto, la venta de electricidad a Ecuador queda condicionada a la disponibilidad de energía y a las necesidades del mercado colombiano.

Los datos del Cenace muestran que la disponibilidad de agua en los embalses ecuatorianos y la capacidad de generación térmica son factores clave para cubrir la demanda eléctrica del país.