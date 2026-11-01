Lluvias provocan inundaciones en urbanización de la vía a Salitre este domingo 1 de noviembre

Las lluvias provocaron inundaciones en una urbanización de la vía a Salitre.

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas provocaron inundaciones en la urbanización Compostela, ubicada en la vía a Salitre, este domingo 1 de noviembre de 2026.

El agua se acumuló en las calles internas de la urbanización y alcanzó varios vehículos que permanecían estacionados frente a las viviendas. Algunos residentes también reportaron el ingreso de agua a sus casas.

Durante la mañana, las calles continuaban inundadas y las familias enfrentaban las consecuencias de las precipitaciones.

Hasta el mediodía de este domingo 1 de noviembre, no existe un balance oficial sobre el número de viviendas afectadas ni la magnitud de los daños materiales.

Lluvias también afectan a distintos sectores de Guayaquil

Las precipitaciones se extendieron por el norte, centro y sur de Guayaquil, donde varias calles amanecieron mojadas este domingo.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) identificó condiciones de calzada mojada en importantes vías de la ciudad, entre ellas:

Avenida 9 de Octubre.

Malecón Simón Bolívar.

Calle Panamá.

Avenida 25 de Julio.

Avenida Domingo Comín.

Calle Portete.

Vía Perimetral, a la altura de la Isla Trinitaria.

Avenida Narcisa de Jesús.

Vía a la Costa.

Avenida Carlos Julio Arosemena.

Por su parte, Segura EP reportó condiciones similares en la intersección de las calles Quito y Manabí, en la avenida Barcelona, cerca del puente de la 17, y en la avenida Francisco de Orellana, a la altura del World Trade Center.

Urbanización Compostela registra acumulación de agua

A diferencia de otros sectores de Guayaquil, donde los reportes se limitaron a calles mojadas, en Compostela se registró acumulación de agua alrededor de las viviendas y los automóviles.

Los habitantes señalaron que algunas casas resultaron anegadas, aunque todavía se desconoce cuántas familias sufrieron afectaciones.

La presencia de agua en las vías internas también complicó las condiciones de circulación dentro de la urbanización.