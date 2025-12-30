Gasolineras de Guayaquil suspenden atención la noche del 31 de diciembre del 2025

La disposición está vigente desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.

Las gasolineras de Guayaquil no atenderán al público desde las 22:00 del miércoles 31 de diciembre del 2025 hasta las 06:00 del jueves 1 de enero del 2026. La suspensión se realiza por orden del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad, indicó la entidad en un comunicado.

La medida se tomo de forma preventiva para reducir el riesgo de accidentes durante las festividades de Año Nuevo.

La disposición se basa en el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios, indicaron los bomberos en un comunicado de prensa. El objetivo es precautelar la seguridad de la ciudadanía ante posibles emergencias que suelen incrementarse en estas fechas.

La restricción aplica exclusivamente a la venta de combustibles. Los minimarkets ubicados dentro de las estaciones de servicio no están incluidos en la medida y podrán operar con normalidad durante el periodo señalado.

La institución responsable reiteró que esta decisión forma parte de las acciones preventivas que se refuerzan a fin de año, cuando se registra un mayor número de incidentes relacionados con el uso de material inflamable y otras emergencias.