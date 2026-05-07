Oferta de falso bono por el Día de la Madre se difunde en Ecuador
El Ministerio de Desarrollo Humano alertó que la oferta sobre un supuesto bono por el Día de la Madre en Ecuador es falso.
En redes sociales circula información sobre la entrega de un bono por el Día de la Madre.
MDH.
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Fecha de publicación
07 may 2026 - 18:51
En redes sociales se oferta un bono de 600 dólares a propósito del Día de la Madre en Ecuador. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se alertó a la ciudadanía que la oferta es falsa.
"Circulan perfiles y mensajes falsos que intentan confundir y robar información", indicó el Ministerio en su cuenta de la red social X este jueves 7 de mayo del 2026.
Según indicó, la oferta de este bono no es real. Además, alertó que se trata de una estafa que se difunde por redes sociales o vía Whatsapp con el fin de que las personas den clic en un enlace fraudulento.
El Ministerio pidió a la ciudadanía verificar siempre las fuentes de donde provienen los enlaces, para no ser víctimas de estafas digitales.
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