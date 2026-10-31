Aeropuerto de Baltra suspende vuelos por fuertes lluvias en Galápagos; vía de acceso está cerrada

La carretera que conduce al Aeropuerto de Baltra fue afectada por las lluvias en Galápagos.

Los vuelos comerciales hacia el Aeropuerto de Baltra, en Santa Cruz, Galápagos están suspendidos hasta el mediodía de este sábado 31 de octubre del 2026, tras las intensas lluvias que soportó la isla.

Las fuertes lluvias que mantienen en emergencia al cantón Santa Cruz, en Galápagos, también afectan las operaciones aéreas. El aeropuerto de Baltra suspendió sus operaciones entre las 08:00 y las 12:00 de este sábado 31 de octubre de 2026, por disposición de la Autoridad Aeronáutica.

La medida se adoptó debido a las condiciones provocadas por las intensas precipitaciones que golpean al archipiélago. Además, la vía de acceso al aeropuerto permanece cerrada por daños, lo que complica el traslado de pasajeros hacia la terminal aérea.

Las autoridades recomendaron a los viajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, posibles reprogramaciones y nuevas disposiciones.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos vuelos o pasajeros resultaron afectados por la suspensión temporal.

Santa Cruz permanece en emergencia por inundaciones

La suspensión de las operaciones en Baltra ocurre mientras el cantón Santa Cruz enfrenta una emergencia por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, desbordamientos de encañadas y daños en viviendas y carreteras.

Según el reporte del ECU 911 del viernes 30 de octubre, una persona falleció en Bellavista y otras dos fueron reportadas preliminarmente como desaparecidas en el sector Divino Niño.

Las precipitaciones también ocasionaron afectaciones en los sectores Santa Rosa, Aguacatal, Miramar y La Cascada, donde los organismos de socorro mantienen labores de evacuación.

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos informó que maquinaria pesada y camiones trabajan en las zonas afectadas para facilitar el traslado de las familias hacia sitios seguros.

Restricciones para circular entre Puerto Ayora y Bellavista

Las autoridades también solicitaron a la ciudadanía evitar los desplazamientos desde Puerto Ayora hacia Bellavista, debido a los cortes viales registrados desde el sector del Parque Artesanal.

En la vía estatal, maquinaria pesada interviene en el sector El Bosque, aunque las condiciones de acceso han limitado los trabajos.

Mientras tanto, las evacuaciones continúan en La Cascada y La Unión. Las personas afectadas son trasladadas hacia espacios de acogida temporal.

Las autoridades pidieron a los viajeros y residentes mantenerse informados mediante los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las restricciones de movilidad.

La suspensión anunciada para el aeropuerto de Baltra se extiende hasta las 12:00 de este sábado, aunque la reanudación efectiva de los vuelos dependerá de las disposiciones de la autoridad competente.