Galápagos, en emergencia por lluvias: un muerto, dos desaparecidos y familias evacuadas

Santa Cruz amaneció inundada tras las fuertes lluvias del viernes 30 de octubre del 2026.

Las fuertes lluvias que azotan al cantón Santa Cruz, en Galápagos, han dejado una persona fallecida, dos desaparecidas y decenas de familias afectadas por inundaciones y deslizamientos. Ante esta situación, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal declaró la emergencia.

Según el reporte del ECU 911 del viernes 30 de octubre de 2026, el fallecimiento de una persona se confirmó en el sector Bellavista, mientras que otras dos fueron reportadas preliminarmente como desaparecidas en Divino Niño.

Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de encañadas, inundaciones en viviendas, interrupciones viales y daños en la infraestructura eléctrica. Los sectores más afectados son: Bellavista, Santa Rosa, Aguacatal, Miramar, Divino Niño y La Cascada.

El número de personas heridas aún está por determinarse, mientras los equipos de primera respuesta continúan con las labores de atención y evaluación de daños.

Familias evacuadas por las inundaciones en Galápagos

Al menos 80 personas fueron evacuadas hacia el Coliseo de Deportes de Santa Cruz, habilitado como espacio de acogida temporal para las familias damnificadas.

El COE cantonal informó que se han dispuesto dos alojamientos temporales con capacidad conjunta para 500 personas, como parte de las medidas para atender a la población afectada.

Personal del Ministerio de Salud Pública también fue movilizado para evaluar las condiciones de salud de los evacuados.

En el sector Miramar se reportó el colapso de una vivienda, mientras que en las zonas altas de Santa Cruz se registraron caídas de postes y afectaciones al suministro eléctrico.

Equipos de rescate desplegados en Santa Cruz

Las operaciones de emergencia se concentran en la evacuación de familias, rescate de personas y levantamiento de información sobre los daños ocasionados por las lluvias.

En el sector La Cascada, personal del Parque Nacional Galápagos desplegó tres embarcaciones tipo zodiac para apoyar las evacuaciones.

En estas tareas también participan miembros del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, bajo la coordinación del ECU 911.

Como parte de la respuesta humanitaria, se prevé el traslado de recursos logísticos y 1 000 kits de asistencia humanitaria para atender las necesidades de las familias afectadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas de riesgo y la evaluación de daños en viviendas, vías y servicios básicos.