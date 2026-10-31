'Gota a gota' en Quito: El oscuro trasfondo de los préstamos 'fáciles' y los grupos extorsivas

La Policía Nacional profundiza sobre la forma en cómo operan las organizaciones delictvas que se dedican a los préstamos 'Gota a Gota' en Quito.

Detrás de la promesa de dinero inmediato, sin trámites ni respaldos bancarios, se esconde una de las redes delictivas más peligrosas que opera en Quito: el sistema de cobros ilegales conocido como 'gota a gota'.

Aunque en apariencia se presenta como una "solución rápida" para ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, la Policía Nacional advierte que esta actividad financiera no regularizada es la puerta a graves delitos.

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta actividad puede dar paso a la extorsión, el secuestro, la intimidación y el sicariato.

El Mayor Jorge Pastor, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) del Distrito Eugenio Espejo, explicó en entrevista con Teleamazonas los detalles de cómo actúan estas organizaciones en territorio.

Además, dio a conocer los resultados de los operativos interinstitucionales orientados a neutralizarlas.

¿Cómo operan las bandas del 'gota a gota'?

De acuerdo con los patrullajes preventivos, labores de inteligencia y las alertas recibidas, los gendarmes han identificado un patrón claro de captación y cobranza.

En primer lugar, los integrantes de estas redes distribuyen afiches y tarjetas impresas en zonas comerciales o de alto flujo.

Promocionan créditos "amigos" con cuotas de pago diario, sin solicitar garantías ni documentos.

En otros casos, la modalidad evoluciona hacia la estafa directa.

Prometen desembolsos de grandes sumas (por ejemplo, USD 30 000) a cambio de que la víctima deposite previamente el 10% (USD 3 000) como supuesto requisito de tramitación.

El pasado 2 de octubre de 2026, la Policía Nacional desarticuló una presunta re que operaba bajo la modalidad 'Gota a Gota' en el norte de Quito. Policía Nacional

Tras recibir el valor, el dinero prometido nunca se entrega y la víctima pierde su capital.

Además, los cobradores llevan agendas físicas y cuadernillos con los registros, nombres y direcciones de los deudores.

Cuando una persona no logra cubrir las cuotas diarias debido a los intereses desmedidos, la banda activa mecanismos de intimidación con mensajes amenazantes en celulares y presiones directas en viviendas o negocios.

Operativos, fachada de 'delivery' y deportaciones

Para movilizarse por la ciudad y realizar los cobros o el perfilamiento de víctimas, los delincuentes suelen utilizar motocicletas tipo delivery.

De acuerdo con las autoridades circulan con dos ocupantes a bordo, haciéndose pasar por repartidores.

Frente a esta práctica delictiva, la Policía ha intensificado los controles establecidos con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Secretaría de Seguridad del Municipio y la Subsecretaría de Migración.

Las acciones se ejecutan en sectores clave como la avenida República de El Salvador y otros distritos de la capital (Calderón, La Delicia, Manuela Sáenz y Eloy Alfaro).

En estos controles se retienen un promedio de 30 a 35 motocicletas por hora por irregularidades de tránsito o causales policiales.

Asimismo, durante una masiva intervención ejecutada el pasado 22 de octubre de 2026, la Policía retuvo a 25 ciudadanos extranjeros para verificar su estatus migratorio.

De ellos, 23 fueron deportados tras determinarse que representaban una amenaza para la seguridad pública o por ingresar al país por pasos no autorizados.

El pasado 22 de octubre de 2026, Migración expulsó a 23 extranjeros por presuntamente representar un peligro para la seguridad. Entre los deportados habría sospechosos de operar bajo loa modalidad 'Gota a Gota' Policía Nacional

Recomendaciones a la ciudadanía

Jorge Pastor enfatizó que la principal herramienta para frenar la proliferación de estas redes es la prevención y la denuncia: