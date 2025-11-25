Gobierno establece plazo para registrar e inscribir plantaciones de banano de exportación

El banano es uno de los principales productos de exportación de Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano fijó un plazo para que productores de banano, plátano y otras musáceas puedan registrar e inscribir sus plantaciones. Ese producto es uno de los pilares de la exportación agrícola del país.

La medida consta en el Decreto Ejecutivo 231, firmado por el presidente Daniel Noboa el 24 de noviembre de 2025, con el cual se reforma el reglamento de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (barraganete) y musáceas afines.

Ecuador logra una histórica exportación de atún a Emirátos Árabes

El documento menciona que hasta el 31 de diciembre de 2026 se podrá solicitar el registro e inscripción de plantaciones de banano ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las inscripciones se realizan en base a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano.

Para ejecutar este mandato, el Ministerio de Agricultura tendrá la capacidad de emitir, ajustar o actualizar la normativa secundaria, en coordinación con otras instituciones.