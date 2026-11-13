Gobierno habilita albergues y activa clases virtuales en Milagro ante desbordamiento de ríos

Las unidades educativas Teniente Hugo Ortiz y 17 de Septiembre fueron habilitadas como centros de acogida temporal para atender a las familias afectadas en Milagro.

Ante la emergencia provocada por el desbordamiento de ríos y las intensas lluvias en el cantón Milagro, provincia del Guayas, las autoridades activaron urgentes de atención ciudadana y contingencia educativa este viernes 13 de noviembre de 2026.

Albergues habilitados en planteles educativos

Según informó Gilda Alcívar, se dispuso la apertura inmediata de espacios de acogida temporal para atender a las familias damnificadas por las inundaciones en este cantón guayasense.

Los puntos habilitados como albergues corresponden a dos instituciones educativas de la localidad:

Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz.

Unidad Educativa 17 de Septiembre.

Clases pasan a modalidad virtual

De manera paralela, las autoridades confirmaron la activación del protocolo de contingencia educativa en todo el cantón Milagro con el objetivo de precautelar la seguridad de estudiantes y docentes.

Bajo esta disposición, los académicos se desarrollarán actividades bajo la modalidad virtual mientras persistan las condiciones climáticas adversas y las afectaciones en las zonas inundadas.

Finalmente, la funcionaria reiteró que los equipos del Gobierno Nacional se mantienen desplegados en territorio coordinando la asistencia humanitaria y atendiendo a la población afectada.