Gobierno habilita albergues y activa clases virtuales en Milagro ante desbordamiento de ríos
Gilda Alcívar informó que las unidades educativas Teniente Hugo Ortiz y 17 de Septiembre funcionan como centros de acogida para los damnificados, mientras equipos del Gobierno asisten en la zona.
Las unidades educativas Teniente Hugo Ortiz y 17 de Septiembre fueron habilitadas como centros de acogida temporal para atender a las familias afectadas en Milagro.
Carolina Lozano
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Actualizado:
13 nov 2026 - 19:46
Ante la emergencia provocada por el desbordamiento de ríos y las intensas lluvias en el cantón Milagro, provincia del Guayas, las autoridades activaron urgentes de atención ciudadana y contingencia educativa este viernes 13 de noviembre de 2026.
Albergues habilitados en planteles educativos
Según informó Gilda Alcívar, se dispuso la apertura inmediata de espacios de acogida temporal para atender a las familias damnificadas por las inundaciones en este cantón guayasense.
Los puntos habilitados como albergues corresponden a dos instituciones educativas de la localidad:
- Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz.
- Unidad Educativa 17 de Septiembre.
Clases pasan a modalidad virtual
De manera paralela, las autoridades confirmaron la activación del protocolo de contingencia educativa en todo el cantón Milagro con el objetivo de precautelar la seguridad de estudiantes y docentes.
Bajo esta disposición, los académicos se desarrollarán actividades bajo la modalidad virtual mientras persistan las condiciones climáticas adversas y las afectaciones en las zonas inundadas.
Finalmente, la funcionaria reiteró que los equipos del Gobierno Nacional se mantienen desplegados en territorio coordinando la asistencia humanitaria y atendiendo a la población afectada.
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