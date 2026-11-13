Mantienen monitoreo en Guayaquil ante riesgo de inundaciones por aumento de marea

Los sectores bajos de las parroquias Tarqui y Pascuales, en Guayaquil, permanecen bajo monitoreo permanente ante el riesgo de inundaciones por el ascenso del nivel de la marea.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre las inundaciones registradas en las parroquias Tarqui y Pascuales, en Guayaquil.

La medida responde a los pronósticos del ascenso en el nivel de la marea, una condición que podría dificultar el desfogue natural del agua.

Alerta en zonas colindantes al río Daule

Según informó el ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, el incremento de la marea amenaza con generar mayores acumulaciones de agua en los sectores bajos de la ciudad.

Por ello, se emitió un llamado preventivo dirigido especialmente a las familias que habitan en zonas colindantes al río Daule.

Las autoridades instalaron a la ciudadanía de estos sectores a mantenerse alerta y tomar las precauciones necesarias frente a la evolución de las condiciones hídricas y climáticas en el puerto principal.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este escenario, los organismos de gestión de riesgos difundieron tres medidas clave de seguridad para evitar incidentes:

Evitar cruzar zonas inundadas , ya sea a pie o en vehículos, debido a la fuerza de la corriente y los peligros ocultos en la calzada.

, ya sea a pie o en vehículos, debido a la fuerza de la corriente y los peligros ocultos en la calzada. Alejar de riberas, canales y cables electricos que puedan representar riesgo de desbordamiento o electrocución.

Seguir estrictamente las indicaciones oficiales emitidas por los canales institucionales.

Las entidades de primera respuesta permanecen activas y desplegadas en territorio para atender de forma oportuna cualquier emergencia que se presente en la ciudad.