Cambios constantes en uso de carril de la Metrovía generan confusión en conductores

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) hace varios cambios sobre el uso del carril de la Metrovía.

Confundidos y molestos lucen algunos conductores de vehículos particulares que circulan por la avenida de las Américas, a la altura de la parada de la Metrovía, Aviación Civil Oeste, sentido norte-sur de Guayaquil.

En menos de una semana, las disposiciones sobre el uso del carril del sistema de transporte maviso municipal han cambiado tres veces.

A inicios de abril, conductores reportaban su malestar por la ratificación del carril exclusivo en ese tramo del norte de la ciudad. Este lunes 6, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) colocó señaléticas de carril compartido las 24 horas.

Pero este martes 7 de abril, conductores se sorprendieron por la colocación de un pequeño letrero LED, debajo de un paso elevado, que señala que el carril solo es compartido de 06H00 a 10h00.

La ATM colocó un letrero con el horario del carril de la Metrovía que será compartido en la av. de las Américas. Teleamazonas

Impacto y multa

Se trata de una avenida que soporta alrededor de 140 mil vehículos diarios y que conecta a centros comerciales y zona hotelera del norte de la urbe con el centro.

Lo que más preocupa a conductores es que, en algunas ocasiones, son los mismos agentes de tránsito quienes dan el paso por el carril exclusivo en horas pico de la tarde.

De allí que los conductores particulares se exponen a recibir multas del 25% del salario básico unificado, es decir USD 120,50, por invadirlo.

A finales de octubre de 2025, la ATM informó que los únicos carriles de la Metrovía de uso compartido son:

​Av. de las Américas, a la altura del colegio Aguirre Abad

Av. Carlos Julio Arosemena, desde la Federación Deportiva hasta el colegio 28 de Mayo.

Al momento, no ha existido un nuevo pronunciamiento de la ATM.