Hueca Fest 2026, con el desafío de alcanzar un Récord Guinness de la gastronomía ecuatoriana

El festival aspira demostrar que la comida de hueca es sinónimo de sabor.

Quito presentó el Hueca Fest 2026, una nueva edición del festival gastronómico que reunirá a decenas de establecimientos tradicionales del país y que este año tendrá un objetivo inédito.

La meta de esta edición será conseguir un Récord Guinness por la mayor cantidad de platos típicos ecuatorianos vendidos durante 12 horas continuas.

El evento se desarrollará del 7 al 10 de agosto en el Centro de Eventos Bicentenario y contará con la participación de alrededor de 150 huecas, además de 70 emprendimientos gastronómicos, productores y chefs que mostrarán la diversidad culinaria del Ecuador.

El récord está previsto para el 9 de agosto

Autoridades municipales y representantes de la Asociación Gastronómica Huecas destacaron que el festival busca fortalecer la identidad culinaria nacional, dinamizar el turismo y generar un importante movimiento económico para los negocios participantes.

El intento de récord está previsto para el 9 de agosto, jornada en la que los expositores deberán vender la mayor cantidad posible de platos tradicionales en un período continuo de 12 horas.

Para que la marca pueda ser certificada, el proceso será supervisado bajo los protocolos establecidos por Guinness World Records, con auditorías y controles que validarán los resultados.

Este año busca superar el número de asistentes

De acuerdo con la información, los organizadores esperan superar la asistencia registrada en la edición anterior, cuando el festival convocó a más de 50 000 visitantes y generó un impacto económico cercano a USD 1,5 millones.

Además de la oferta culinaria, el Hueca Fest 2026 incluirá presentaciones artísticas, actividades culturales y espacios de entretenimiento para toda la familia.