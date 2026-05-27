Así luce por dentro el edificio Multicomercio de Guayaquil tras casi cuatro meses del incendio

Propietarios del edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, acompañaron este 27 de mayo de 2026 el peritaje realizado al inmueble, casi cuatro meses después del incendio.

La Fiscalía y la Policía Judicial (PJ) realizaron este 27 de mayo de 2026, un peritaje en el edificio Multicomercio, centro de Guayaquil, casi cuatro meses después del devastador incendio.

Durante la pericia, el agente de la PJ documentó lo que encontraba a su paso, dentro de una investigación por el presunto delito de daño al bien ajeno.

Según el perito, se han receptado 28 versiones de lo sucedido aquel 11 de febrero de 2026, cuando comenzó el fuego.

Con esta diligencia se podrá evaluar la cuantía de los daños que provocaron las llamas. El tema sigue en etapa de indagación previa.

Lo que queda del edificio Multicomercio

Por primera vez desde el incendio se permitió el acceso total a los medios de comunicación.

Teleamazonas constató áreas totalmente consumidas por las llamas, así como restos de techos, paredes y pisos.

Las cámaras captaron un panorama, que sus propietarios -quienes acompañaron el peritaje- definieron como desolador.

Mientras se realizaba un pequeño recorrido, un equipo del canal captó nuevamente a sujetos merodeando la zona para continuar con los saqueos, delante de las autoridades.

Los más de 30 afectados esperan una pronta salida, que les permita recuperar su inversión antes de el que edificio sea demolido, tal como recomendaron las autoridades municipales.