Edificio Multicomercio, entre saqueos y sin fecha para su demolición tras incendio

El futuro del edificio Multicomercio sigue siendo incierto. A dos meses del incendio, que provocó el colapso de dos de sus torres, la incertidumbre es la tónica que se vive en el inmueble, parte de la zona comercial de Guayaquil.

Sin una fecha concreta para su demolición, la edifición ahora es blanco de la delincuencia. Imágenes en redes sociales muestra cómo sujetos saquean lo que pueden de los departamentos.

Según moradores y comerciantes del sector, los robos son frecuentes debido a la ausencia de seguridad. No ha existido un pronunciamiento oficial de la Policía ni de Segura EP sobre lo ocurrido.

Recuperándose de las pérdidas

Comerciantes de la calle Cuenca, aledaña a la zona cero, se organizaron y realizaron una feria, para ofrecer sus productos con promociones. Su objetivo es recuperarse de las pérdidas que les dejó el sinietro.

Las llamas dejaron más de 70 negocios inoperativos, despidos, pérdida total de mercancía para algunos comerciantes y departamentos afectados. Sus propietarios aún esperan que alguien responda por los daños.