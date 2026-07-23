Richard Carapaz: 'ganar ha sido algo que nos ha costado mucho'

"Ha sido un día especial. El volver a ganar ha sido algo que nos ha costado mucho", dijo el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz este jueves 23 de julio de 2026 tras ganar la etapa 18 del Tour de Francia.

'La Locomotora del Carchi' atacó en el momento preciso, cuando faltaban 3 kilómetros para cruzar la línea de meta. Dejó atrás al pelotón y se llevó la medalla de oro de esta etapa, la segunda de esta edición.

Lo habíamos intentado varias veces y ha sido imposible llegar, pero hoy ha sido un día muy duro, he estado atento a los cortes, he estado listo y eso ha sido el ataque decisivo. Al final sabía que era una subida dura, que se me daba muy bien, he esperado mi distancia, he probado un par de veces y al final disfrutar de esto es muy bonito", relató el líder del equipo EF Education.

"Esta es una etapa muy bonita que se la dedico a mi familia. Es muy grato para mí saber que el trabajo que hago puede ser recompensado con todo esto", aseguró Richie en la entrevista al final de la carrera.