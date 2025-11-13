Cámaras de videovigilancia serán instaladas en La Bahía de Guayaquil para la seguridad

El Gobierno anuncia un plan para reforzar la seguridad de comerciantes y combatir el delito de extorsión. Para esto se inició con la colocación de más de 1 000 cámaras en zonas estratégicas del país. La idea se pondrá en marcha en La Bahía de Guayaquil, una de las zonas más afectadas por la inseguridad y extorsión.

“Como Gobierno hemos tomado la iniciativa de adquirir las primeras mil cámaras que van a ser llevadas a los sectores más vulnerables del país. Hemos arrancado instalando ya en la Bahía. Nosotros vamos a hacer la instalación gratuita de estas cámaras que hemos adquirido con los botones de pánico”, señaló el ministro del Interior, John Reimberg.

La presentación del sistema se realizó este jueves, 13 de noviembre, en las instalaciones del ECU911 de Samborondón, en La Puntilla. Según la explicación de los funcionarios del Gobierno, el sistema funcionará mediante un botón de pánico que será colocado junto a las cámaras en los establecimientos participantes.

El proyecto que busca mejorar la seguridad en el Puerto Principal contará con la participación del Ministerio del Interior, el ECU911 y la Policía Nacional. Aún no se ha detallado si existirá coordinación con el sistema de seguridad del Municipio de Guayaquil.