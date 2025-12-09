Municipio de Guayaquil termina contrato con empresa de seguridad tras agresión a prensa

La agresión a dos equipos periodísticos por parte de guardias de seguridad de la Terminal Terrestre en Guayaquil detonó la culminación del contrato con la empresa de seguridad que brindaba su servicio en esta dependencia.

El hecho se generó en horas de la madrugada, mientras dos equipos periodísticos cubrían un conato de incendio en los patios de comida en el terminal terrestre Guayaquil, y fueron impedidos de realizar su trabajo y agredidos por el personal de seguridad del Terminal Terrestre.

En videos que circularon en redes sociales se evidencia al camarógrafo y periodista con sangre en su cabeza rota producto del ataque.

Aquiles Alvarez reacciona

La reacción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez se dio la mañana de este martes 9 de diciembre a través de su cuenta de X, donde ordenó al gerente de la Terminal la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad.

Crítico al Sercop por lo que tildó de adjudicación de contratos importantes "por catálogo electrónico".

Envió disculpas al equipo periodístico y recriminó que en estos casos se actúe "sin protocolos".

Fundación Terminal Terrestre termina contrato

Por su parte, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil informó en un comunicado que "da por terminado de manera unilateral el contrato con la empresa de seguridad involucrada en actos indebidos".

Recalcó que esta empresa fue adjudicada a través del catálogo electrónico del Sercop, un mecanismo que determina la selección de proveedores y que no responde a decisiones directas de la Fundación.

Puntualizó que "no existe ninguna justificación para reaccionar de esa manera ante la prensa ni ante ningún ciudadano. El único uso legítimo de la fuerza por parte de un guardia de seguridad es frente a actos delincuenciales, nunca contra trabajadores de la comunicación".

Se informó además que mientras se contrata a una nueva empresa de seguridad, los agentes de la empresa pública municipal Segura EP será quienes asuman la custodia y vigilancia de la Terminal Terrestre en Guayaquil.