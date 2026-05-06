Instagram elimina millones de cuentas falsas e inactivas

Instagram inició una eliminación masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos dentro de su plataforma, una medida que ya provoca una caída significativa en el número de seguidores de miles de usuarios alrededor del mundo.

La depuración afecta tanto a celebridades y artistas internacionales como a pequeñas cuentas, emprendedores y creadores de contenido, quienes reportan reducciones repentinas en sus métricas de audiencia.

Según reportes de la industria digital, algunas figuras públicas han perdido millones de seguidores en pocas horas, mientras que usuarios con comunidades más pequeñas también registran descensos notorios en su alcance y visibilidad percibida.

La empresa matriz de la red social, Meta Platforms, confirmó que la acción forma parte de una estrategia para combatir el spam y las interacciones fraudulentas dentro de la plataforma.

“Estamos eliminando cuentas que violan nuestras políticas para garantizar interacciones auténticas”, señaló la compañía en un comunicado citado por medios especializados.

Meta sostiene que esta limpieza busca ofrecer métricas más reales y transparentes tanto para creadores de contenido como para anunciantes, eliminando perfiles automatizados o sin actividad real que inflaban artificialmente las cifras de seguidores.

La medida genera debate entre usuarios y marcas digitales, ya que el número de seguidores continúa siendo uno de los principales indicadores de popularidad e influencia en redes sociales.