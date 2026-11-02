Guayas: fuertes lluvias provocan inundaciones, colapsos y dejan una persona fallecida

Fuertes lluvias provocan inundaciones, colapsos y dejan una persona fallecida en Guayas la noche de este domingo 1 de noviembre de 2026.

Las intensas precipitaciones registradas la noche del domingo 1 de noviembre de 2026 dejaron graves estragos en la provincia de Guayas.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó sobre acumulación masiva de agua en vías principales y emergencias por colapsos estructurales que cobraron la vida de una persona.

Vías anegadas y colapsos en Guayaquil y Yaguachi

A través de los sistemas de videovigilancia, las autoridades identifican acumulación de agua en varias calles de los cantones Yaguachi y Guayaquil.

En el puerto principal, las afectaciones viales se concentraron en puntos estratégicos como:

Las avenidas Antonio Parra, José Tamayo y Pedro Menéndez Gilbert.

Las avenidas de las Américas, Quito y 25 de Julio.

El ECU 911 reportó el colapso de estructuras en Flor de Bastión y la acumulación masiva de agua en las principales avenidas del puerto principal. ECU 911

La situación más crítica ocurrió a las 22:57, cuando se reportó el colapso de una pared en el sector de La Prosperina, en Flor de Bastión.

La emergencia dejó a dos personas atrapadas; tras las labores de rescate, las unidades de primera respuesta confirmaron la caída de una persona y una más herida.

Minutos después, a las 23:09, se registró un segundo colapso estructural en el sector de La Prosperina, sobre la avenida Valerio Estacio (bloque 21).

Tras la intervención del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y las evaluaciones pertinentes, se descartaron personas heridas o fallecidas en este segundo incidente.

Acciones de respuesta y recomendaciones

Para la atención integral de estas emergencias, el ECU 911 coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y organismos de tránsito.

Las entidades de primera respuesta se mantienen en monitoreo constante de los sectores afectados.

La central de emergencias reitera a la ciudadanía evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejada de zonas de riesgo, recordando que ante cualquier eventualidad se debe marcar de inmediato al 9-1-1.