Alerta por intensas lluvias, tormentas y desbordamientos de ríos hasta el 4 de noviembre

Alerta meteorológica en Ecuador: INAMHI pronostica lluvias intensas y tormentas hasta el 4 de noviembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica sobre un fuerte incremento de precipitaciones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento a escala nacional.

Estos eventos considerados "muy fuertes y críticos" se dieron desde las 16:00 del 1 de noviembre y, según la advertencia, seguirán hasta las 10:00 del 4 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el organismo técnico, el fenómeno responde a la divergencia de vientos en niveles altos, el transporte de humedad desde la cuenca Amazónica y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

A esto se suma las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido "El Niño".

Zonas con mayor afectación y niveles de alerta

El mapa de riesgo del Inamhi se ubica en alerta roja y nivel gris (tormentas severas) a amplias zonas del país:

Región Litoral: Precipitaciones de intensidad variable a muy fuertes y críticas en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena .

Precipitaciones de intensidad variable a muy fuertes y críticas en . Región Interandina: Lluvias de mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y en los flancos occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Cañar y Azuay .

Región Insular (Galápagos): Eventos de lluvia muy fuertes en gran parte del archipiélago .

Región Amazónica: Lluvias moderadas a ocasionales en Sucumbíos, Napo y la estribación de cordillera en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe .

Posibles impactos y riesgos identificados

El Inamhi advierte que las condiciones meteorológicas previstas durante este feriado podrían desencadenar:

Acumulación de agua en viviendas, locales comerciales y vías vulnerables.

en viviendas, locales comerciales y vías vulnerables. Afectación en carreteras debido al estancamiento de agua, niebla y caída de árboles .

Presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte durante las tormentas.

Riesgo de crecidas y desbordamientos de ríos principalmente en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, El Oro y las zonas de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

La institución confirma que mantendrá el monitoreo continuo y emitirá una nueva adevertencia este miércoles 4 de noviembre en caso de persistir las precipitaciones intensas.