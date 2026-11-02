Alerta por intensas lluvias, tormentas y desbordamientos de ríos hasta el 4 de noviembre
El Inamhi emitió la Advertencia Meteorológica N° 85 por un fuerte incremento de lluvias y ráfagas de viento influenciadas por el evento El Niño.
Alerta meteorológica en Ecuador: INAMHI pronostica lluvias intensas y tormentas hasta el 4 de noviembre.
ECU 911
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Actualizado:
02 nov 2026 - 07:29
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica sobre un fuerte incremento de precipitaciones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento a escala nacional.
Estos eventos considerados "muy fuertes y críticos" se dieron desde las 16:00 del 1 de noviembre y, según la advertencia, seguirán hasta las 10:00 del 4 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el organismo técnico, el fenómeno responde a la divergencia de vientos en niveles altos, el transporte de humedad desde la cuenca Amazónica y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).
A esto se suma las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido "El Niño".
Zonas con mayor afectación y niveles de alerta
El mapa de riesgo del Inamhi se ubica en alerta roja y nivel gris (tormentas severas) a amplias zonas del país:
- Región Litoral: Precipitaciones de intensidad variable a muy fuertes y críticas en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.
- Región Interandina: Lluvias de mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y en los flancos occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Cañar y Azuay.
- Región Insular (Galápagos): Eventos de lluvia muy fuertes en gran parte del archipiélago.
- Región Amazónica: Lluvias moderadas a ocasionales en Sucumbíos, Napo y la estribación de cordillera en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Posibles impactos y riesgos identificados
El Inamhi advierte que las condiciones meteorológicas previstas durante este feriado podrían desencadenar:
- Acumulación de agua en viviendas, locales comerciales y vías vulnerables.
- Afectación en carreteras debido al estancamiento de agua, niebla y caída de árboles.
- Presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte durante las tormentas.
- Riesgo de crecidas y desbordamientos de ríos principalmente en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, El Oro y las zonas de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.
La institución confirma que mantendrá el monitoreo continuo y emitirá una nueva adevertencia este miércoles 4 de noviembre en caso de persistir las precipitaciones intensas.
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