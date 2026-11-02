Intensas lluvias dejan calles anegadas en Machala durante la madrugada de este lunes
El ECU 911 monitorea las zonas afectadas a través de videovigilancia y pide a la ciudadanía evitar el tránsito por vías anegadas.
Intensas lluvias dejan calles anegadas en Machala durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026.
Ecu 911
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Actualizado:
02 nov 2026 - 08:26
Las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026 provocaron la acumulación de agua en diversas calles y avenidas del cantón Machala, en la provincia de El Oro, complicando la movilidad en el inicio de la jornada.
La Coordinación Zonal 7 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 confirma que mantiene un monitoreo permanente de las zonas afectadas a través de su red de videovigilancia.
Desde la sala operativa local se gestiona la coordinación directa con las instituciones de primera respuesta para evaluar los daños y atender posibles emergencias derivadas del clima.
Frente a la situación vial, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar la circulación vehicular y peatonal por las vías anegadas y tomar precauciones preventivas.
El ECU 911 recuerda a la población que la línea única se mantiene operativa completamente para recibir informes ante cualquier emergencia.
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