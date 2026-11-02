Intensas lluvias dejan calles anegadas en Machala durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026.

Las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026 provocaron la acumulación de agua en diversas calles y avenidas del cantón Machala, en la provincia de El Oro, complicando la movilidad en el inicio de la jornada.

La Coordinación Zonal 7 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 confirma que mantiene un monitoreo permanente de las zonas afectadas a través de su red de videovigilancia.

Desde la sala operativa local se gestiona la coordinación directa con las instituciones de primera respuesta para evaluar los daños y atender posibles emergencias derivadas del clima.

Las fuertes precipitaciones registradas en las primeras horas de este lunes provocaron acumulación de agua en diversos sectores de la capital orense. ECU 911

Frente a la situación vial, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar la circulación vehicular y peatonal por las vías anegadas y tomar precauciones preventivas.

El ECU 911 recuerda a la población que la línea única se mantiene operativa completamente para recibir informes ante cualquier emergencia.