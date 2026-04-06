Las canciones más populares de Gustavo Velásquez

El artista quiteño Gustavo Velásquez murió este lunes 6 de abril de 2026 luego de una lucha de seis años contra un agresivo cáncer. Hay luto en la música nacional.

Sin imaginar lo lejos que su voz llegaría, Velásquez se subió por primera vez a un escenario a sus 14 años. Desde entonces no paró de poner a bailar a multitudes en diferentes partes del mundo.

En 59 años de trayectoria musical Velásquez acumuló una serie de anécdotas y experiencias que lo acercaron a la audiencia de Ecuador y el mundo.

Estas son cinco canciones para recordar lo mejor de Gustavo Velásquez:

El Aguajal

Al ritmo de la cumbia, Velásquez hizo crecer su nombre y el cariño del público. El Aguajal es una canción compuesta para el arpa por el peruano Teodomiro Salazar Medrano, estrenada en 1980.

La interpretación de Velásquez es reconocida y pedida en conciertos, escpectáculos y fiestas ecuatorianas.

Mi amigo el cóndor

Esta canción, aunque menos movida, es crucial para la carrera de Velásquez. En 1987 lo llevó a ganar el segundo lugar en el festival OTI de la Canción, en Lisboa.

El Amo de la Cumbia estaba orgulloso de este sentido tema, tanto que lo compartía en sus redes sociales con mucha nostalgia.

Violencia

La emotiva canción Violencia es original del colombiano José Barros, pero la versión más conocida en el mundo fue la de Gabriel Romero.

En Ecuador este tema se popularizó ampliamente en la voz del Amo de la Cumbia.

Mírame un poquito más

Esta cumbia bailable ha sido interpretada principalmente por la orquesta ecuatoriana Don Medardo y sus Players, de la que Velásquez fue vocalista.

La Novia

El baile con el clásico tema de La Novia no puede faltar en ninguna fiesta ecuatoriana. Fue creada como un vals por el cantante chileno Antonio Prieto, fue adaptada a cumbia y es reconocida en la voz de Velásquez.