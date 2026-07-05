Habilitan el tránsito vehicular en la vía E50 Loja-Zamora, tras desbordamiento de río

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó el 5 de julio de 2026 que ya se encuentra habilitado el tránsito vehicular en la vía E50 Loja-Zamora.

Añadió que personal del MIT continuará realizando trabajos de limpieza de alcantarillas en sectores específicos, por lo que se recomienda circular con precaución.

Añadió que Ministerio mantendrá desplegada maquinaria y personal operativo a lo largo de la vía para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Zonas aún afectadas

La vía permaneció bajo un cierre total, el 4 de julio, debido al grave aluvión y los múltiples deslizamientos registrados en el sector Cantzama, parroquia Guadalupe.

El temporal invernal provocó el desbordamiento del río Cantzama tras el colapso de un represamiento natural, arrastrando lodo, rocas de gran magnitud y escombros hacia la calzada.

La emergencia, que dejó cinco fallecidos y 38 heridos, obligó al rescate de decenas de ciudadanos, entre ellas diez bomberos, quienes fueron arrastrados por la fuerte corriente durante las labores de atención.

Piuntza, La Hueca y Cantzama se encuentran entre las zonas más afectadas por las inundaciones.