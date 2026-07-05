Asesinan a chico 'reality', en ataque armado en Manabí

Joven, conocido por su participación en el reality de competencia BLN, fue víctima de un ataque armado.

Erick Javier Sánchez Suárez, exparticipante del programa de competencia BLN, fue asesinado la madrugada del domingo 5 de julio en un ataque armado en el cantón Santa Ana, Manabí.

Tras el atentado, Sánchez fue trasladado de emergencia al Hospital de Especialidades de Portoviejo. Sin embargo, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por impactos de bala.

La noticia causó conmoción entre familiares, amigos, seguidores y excompañeros del reality, quienes expresaron mensajes de despedida y solidaridad a través de redes sociales.

Autoridades investigan el hecho

Inicialmente, algunos usuarios creyeron que se trataba de un rumor difundido en plataformas digitales, pero una hermana del joven confirmó el fallecimiento.

Sánchez era reconocido por su paso por BLN, donde ganó popularidad entre la audiencia gracias a su participación en el programa.

Exintegrantes del espacio televisivo también lamentaron su muerte y destacaron su carisma y compañerismo.

La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer la motivación del crimen.