Hallan cuerpo de policía que fue arrastrado por corriente del río Quijos durante entrenamiento

El policía perdió la vida durante un entrenamiento en el río Quijos.

La Policía Nacional confirmó que el cuerpo del policía que fue arrastrado por la corriente del río Quijos fue localizado el domingo 5 de octubre del 2025. La tragedia ocurrió durante un entrenamiento.

El cabo segundo Elvis Bermeo perdió la vida cuando cumplía con el con el XII Curso Avanzado del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) el 18 de septiembre del 2025.

Él junto a otros uniformados cumplían con actividades como patrullaje de selva, cruce de obstáculos y pruebas de estanquidad de mochila en el sector de Guagrayacu, provincia de Napo.

Sin embargo, en la pruebas del río la corriente arrastró a Elvis Bermeo y otro dos compañeros. Dos de ellos fueron rescatados por bomberos en un bote. Un policía, identificado como Jefferson Pablo Guzmán, de 27 años, murió en el lugar; mientras que otro uniformado fue trasladado a una casa de salud.

Elvis Bermeo fue arrastrado por la corriente y perdido de vista por sus compañeros y los equipos de rescate. Por ello, durante los 17 días, los organismos especializados emprendieron una intensa búsqueda.

El uniformado, oriundo de Pastaza, sirivió en la Policía Nacional más de cinco años.

Consternación en la Policía

"La Policía Nacional extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y se une al dolor que embarga a todos quienes compartieron su vida y servicio", señaló la institución en un comunicado.

En sus redes sociales, también el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, expresó sus condolencias y destacó su "entrega y vocación de servicio".

"En este momento de tristeza y reflexión, la familia policial lamenta su irreparable partida. Su legado de disciplina, compromiso y sacrificio permanecerá como ejemplo imborrable, inspirándonos a continuar con nuestra misión de servir y proteger con firmeza a la ciudadanía", señaló Dávila.