Varios heridos en choque entre bus de pasajeros y camión que transportaba varillas, en Daule

Un choque entre un bus de pasajeros y un camión con varillas dejó varios heridos.

Un bus de pasajeros y un camión que transportaba varillas chocaron en la vía a Daule, en dirección a Guayaquil, la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026.

El siniestro ocurrió entre un bus de la Cooperativa Santa Lucía y un camión cargado con varillas en el kilómetro 22 de la vía a Daule. Al menos seis personas resultaron heridas.

Varias personas quedaron atrapadas y resultaron afectadas por el impacto de los vehículos. Los bomberos acudieron al lugar para atender a las víctimas.

El choque ocasionó una fuerte congestión en la vía, luego de horas de ocurrido el impacto. Las autoridades de tránsito cerraron el paso mientras se retiraban los vehículos de la carretera.

Los equipos de rescate acudieron a la zona y sacaron del bus a pasajeros atrapados. Otras personas presentes en el lugar ayudaron en estas tareas.