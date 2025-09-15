Hombre fingía ser atropellado en Riobamba; videos muestran cómo se lanzaba a los carros

Un inusual incidente quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del ECU 911 en Riobamba. Un hombre, aparentemente en estado etílico, fue captado lanzándose contra los vehículos que circulaban y simulando haber sido atropellado.

En los videos difundidos por la central de emergencias se observa cómo el ciudadano, vestido con un chaleco blanco, espera a que un carro se acerque para luego correr hacia él, subirse al capó y finalmente caer sobre la calzada, fingiendo lesiones.

Según el ECU 911, el hecho no solo puso en riesgo su propia integridad, sino también la seguridad de conductores y peatones en la zona.

Ante la alerta, personal del ECU 911 coordinó la intervención con la Policía Nacional, que llegó al lugar y controló la situación. El hombre fue trasladado en una patrulla para evitar mayores incidentes.

"Un ciudadano fue detectado por el sistema de videovigilancia ECU911, mientras ponía en riesgo su integridad y la de las personas a su alrededor. En coordinación con la Policía de Ecuador se atendió la situación y se controló el incidente", indicó la entidad de socorro en sus redes sociales.