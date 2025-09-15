Hombre fingía ser atropellado en Riobamba; videos muestran cómo se lanzaba a los carros
Las cámaras del ECU 911 registraron cómo un hombre fingió ser atropellado por vehículos; él supuestamente estaba en estado etílico.
15 sep 2025 - 08:54
Un inusual incidente quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del ECU 911 en Riobamba. Un hombre, aparentemente en estado etílico, fue captado lanzándose contra los vehículos que circulaban y simulando haber sido atropellado.
En los videos difundidos por la central de emergencias se observa cómo el ciudadano, vestido con un chaleco blanco, espera a que un carro se acerque para luego correr hacia él, subirse al capó y finalmente caer sobre la calzada, fingiendo lesiones.
Según el ECU 911, el hecho no solo puso en riesgo su propia integridad, sino también la seguridad de conductores y peatones en la zona.
Ante la alerta, personal del ECU 911 coordinó la intervención con la Policía Nacional, que llegó al lugar y controló la situación. El hombre fue trasladado en una patrulla para evitar mayores incidentes.
"Un ciudadano fue detectado por el sistema de videovigilancia ECU911, mientras ponía en riesgo su integridad y la de las personas a su alrededor. En coordinación con la Policía de Ecuador se atendió la situación y se controló el incidente", indicó la entidad de socorro en sus redes sociales.
