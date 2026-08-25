Beyoncé donará USD 1 millón a afectados por terremoto en Colombia
La cantante se suma a la ayuda internacional tras el terremoto de magnitud 7.4. Su aporte estará destinado principalmente a vivienda y alimentación.
Beyoncé donará USD 1 millón a afectados por terremoto en Colombia.
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Actualizada:
25 ago 2026 - 22:50
Beyoncé anunció una donación de USD 1 millón para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia.
Según la compañía de la artista, los recursos serán destinados a organizaciones que trabajan directamente en las zonas afectadas, con el objetivo de proporcionar alimentos y apoyo para vivienda a las familias damnificadas.
¿Cómo llegará la ayuda?
La donación será canalizada a través de organizaciones humanitarias como Food For The Poor y World Central Kitchen, que participan en las labores de asistencia tras el terremoto.
El aporte de Beyoncé se suma a otras muestras de solidaridad internacional que buscan ayudar a las miles de personas afectadas por el desastre en Colombia.
La emergencia ha dejado víctimas mortales, viviendas destruidas y comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del fuerte movimiento telúrico.
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