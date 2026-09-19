Hombre queda colgado de un poste tras recibir una descarga eléctrica en Guayaquil

Un funcionario municipal quedó suspendido junto a un poste tras recibir una descarga eléctrica en Sauces 9, en Guayaquil. Bomberos logró rescatarlo y trasladarlo a una casa de salud.

Minutos de angustia se vivieron este sábado 19 de septiembre en Sauces 9, norte de Guayaquil, luego de que un hombre recibiera una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en la zona.

De acuerdo con la información publicada, se trata de un funcionario municipal que, tras recibir la descarga, quedó suspendido sobre una escalera junto a un poste y permaneció balanceándose durante varios minutos mientras llegaban los equipos de emergencia.

Bomberos ejecutaron el rescate

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al sitio y realizó una maniobra de rescate en altura. Los brigadistas aseguraron al hombre con sogas, lo colocaron en una camilla y posteriormente lograron bajarlo de forma segura.

Después de recibir atención inicial, el trabajador fue trasladado hasta el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, ubicado en el sur de Guayaquil.

Presenta quemaduras en varias partes del cuerpo

Según información de los Bomberos de Guayaquil, el hombre sufrió quemaduras en el pecho, espalda y manos como consecuencia de la descarga eléctrica.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones ni su estado de salud actualizado.

Tampoco se han detallado las circunstancias exactas que provocaron el contacto con la corriente eléctrica. La emergencia generó preocupación entre los moradores del sector, quienes observaron el rescate mientras los bomberos trabajaban para retirar al funcionario del poste.