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Requisitos para movilizarse a los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa en el toque de queda

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología confirmó las excepciones para los traslados hacia y desde los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa.

El MIT informó sobre los equisitos para movilizarse a los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa en el toque de queda. Foto: API

Tarifas de vuelos en Aeropuerto de Guayaquil cambian. Foto: API

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

18 sep 2026 - 17:10

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El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) informó este viernes 18 de septiembre de 2026 los requisito para la movilidad de pasajeros, sus familiares y el personal aeroportuario durante el periodo de toque de queda en Ecuador. 

La medida aplica de manera exclusiva para los desplazamientos hacia y desde las terminales aéreas de Guayaquil, Manta y Santa Rosa. 

Esta excepción busca asegurar la continuidad de las operaciones aéreasregular de los usuarios.

La restricción de movilidad está vigente desde el 17 hasta el 30 de septiembre de 2026, en el horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00.

Requisitos para circular 

Las autoridades especifican los documentos obligatorios que deben presentarse en los puntos de control para justificar el traslado:

  • Pasajeros y acompañantes: Deberán portar el pase de abordar (boarding pass), ya sea en formato físico o digital.
  • Personal aeroportuario: Deberá presentar su credencial institucional o un documento oficial que acredite su vínculo laboral con la operación aérea.

El Gobierno exhortó a la ciudadanía a utilizar únicamente los canales oficiales para mantenerse informado sobre eventuales actualizaciones

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