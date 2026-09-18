Requisitos para movilizarse a los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa en el toque de queda

El MIT informó sobre los equisitos para movilizarse a los aeropuertos de Guayaquil, Manta y Santa Rosa en el toque de queda. Foto: API

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) informó este viernes 18 de septiembre de 2026 los requisito para la movilidad de pasajeros, sus familiares y el personal aeroportuario durante el periodo de toque de queda en Ecuador.

La medida aplica de manera exclusiva para los desplazamientos hacia y desde las terminales aéreas de Guayaquil, Manta y Santa Rosa.

Esta excepción busca asegurar la continuidad de las operaciones aéreas y regular de los usuarios.

La restricción de movilidad está vigente desde el 17 hasta el 30 de septiembre de 2026, en el horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00.

Requisitos para circular

Las autoridades especifican los documentos obligatorios que deben presentarse en los puntos de control para justificar el traslado:

Pasajeros y acompañantes: Deberán portar el pase de abordar ( boarding pass ), ya sea en formato físico o digital.

Deberán portar el ), ya sea en formato físico o digital. Personal aeroportuario: Deberá presentar su credencial institucional o un documento oficial que acredite su vínculo laboral con la operación aérea.

El Gobierno exhortó a la ciudadanía a utilizar únicamente los canales oficiales para mantenerse informado sobre eventuales actualizaciones