Búsqueda de poder y alivio emocional: los rasgos detrás de quienes causan incendios forestales 

Experto forense analiza los rasgos detrás de quienes causan incendios forestales.

La reciente condena a seis meses de prisión contra Cristofer F. por el incendio en San José de Monjas —tras admitir haber regado sustancia inflamable en la maleza— ponen bajo la lupa la conducta de quienes provocan estas emergencias.

Otro de los recientes casos fue el caso judicial contra Luis Fernando D., que fue procesado por el flagelo de seis áreas en La Vicentina.

Frente a estos hechos, Vinicio Altamirano, director del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, explicó el comportamiento detrás de la piromanía.

El experto señala que no debe entenderse como una patología o enfermedad fisiológica, sino como un trastorno de la psique y de la gestión emocional.

El experto señaló que se identificar rasgos de personalidad alterados y sintomatologías comunes en personas que causan incendeios forestales. API

Según Altamirano, estructurar un perfil criminalístico formal requiere investigaciones de entre 8 y 10 meses.

Sin embargo, señala que se pueden identificar los rasgos de personalidad alterados y sintomatologías comunes en estos individuos.

Atracción al fuego, poder y distracción

De acuerdo con Altamirano, las personas que desarrollan este tipo de conductas suelen mostrar desde la infancia o la adolescencia una clara atracción por sensaciones extremas, siendo el fuego su catalizador principal.

El especialista detalló que el trastorno puede manifestarse de dos maneras:

Desarrollo crónico

El individuo disfruta del contacto permanente con el fuego, experimentando una constante sensación de placer y dominio.

Desarrollo episódico

Surgen impulsos o necesidades puntuales e intensas de experimentar poder mediante la quema, las cuales se disipan tras consumir el acto.

"Surge con la sensación de poder destruir o alterar alguna parte física mediante el uso del fuego para aliviar tensiones emocionales". Vinicio Altamirano

Dictaron prisión preventinva para acusado de incendios en el sector de La Vicentina, en Quito. Fiscalía

También añadió que muchos pirómanos utilizan el fuego como una herramienta de distracción o de impacto social ante su entorno.

Incluso actúan en presencia de terceros hasta causar destrucciones parciales o totales de bosques, viviendas o vehículos.

Sobre los casos en Quito

Las evaluaciones forenses coincidirían con el actuar de los procesados en la capital.

En el caso de San José de Monjas, el sentenciado confesó haber prendido fuego "sin razón alguna".

En el sector de La Vicentina, Luis D. irá a juicio directo el próximo 12 de octubre de 2026, tras ser interceptado por la Policía con tres cajas de fósforos.

Bomberos han combatido varios incendios forestales durantes los últimos días en Quito este jueves 17 de septiembre. Bomberos de Quito

Además, papel periódico y una pipa en su mochila cuando salía de la peña afectada en la avenida Velasco Ibarra.

Ambos casos se enmarcan en el artículo 246 del COIP, que sanciona el delito de incendios forestales con penas de uno a tres años de cárcel.