Una iguana fue atropellada en el centro de Guayaquil la tarde de este lunes 20 de octubre de 2025

Autoridades recomiendan conducir con precaución en el centro de Guayaquil por la presencia de iguanas.

Una iguana fue atropellada la tarde de este lunes 20 de octubre de 2025 en el centro de Guayaquil, cerca del Malecón.

Un vehículo atropelló a una iguana en la avenida Malecón y Olmedo. Una alerta ciudadana a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 se generó en horas de la tarde.

Agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional acudieron a rescatar al reptil que se encontraba (muy mal herido).

Se trata de una iguana adulta de gran tamaño, que fue trasladada a un centro veterinario para ser atendida y reintegrada a su hábitat.

Las autoridades no han informado si el conductor que atropelló a la iguana fue identificado en el lugar.

La iguana estaba sangrando por la boca cuando un agente policial la rescató. Las autoridades recomiendan no intervenir y alertar al ECU911 enseguida en estos casos.