Imbabura amanece con bloqueos en las vías en al menos 12 puntos desde Natabuela este martes 23

La provincia de Imbabura registró una jornada de paralización violenta que se extendió durante el día del lunes 22 hasta la madrugada de este martes 23 de septiembre del 2025.

La violencia escaló hasta el enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional y la quema de vehículos en la estación de Policía de Otavalo, donde se incendiaron tres vehículos.

El ministro del Interior John Reimberg, sostuvo en declaraciones a los medios de comunicación que tras operativos se capturó a personas que no pertenecían al movimiento indígena.

Reimberg sostuvo que los detenidos pertenecerían al grupo terrorista del Tren de aragua con base en Venezuela.

Con corte 06:00 de este martes la Panamericana Norte E35 en la provincia de Imbabura en sectores como Ibarra, Natabuela, Zuleta y Otavalo permanece cerrada junto a las vías alternas.