Alerta por El Niño: del 10 al 15 de octubre se prevé intensas lluvias en las costas de Ecuador

Según el ERFEN, del 10 al 15 de octubre se prevé intensas lluvias en las costas de Ecuador.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN), en su último monitoreo, marcó una ventana de especial atención para la Costa ecuatoriana.

Según el informe, entre el 10 y el 15 de octubre de 2026 se anticipa un período de precipitaciones sobre lo normal, acompañado de tormentas eléctricas e incremento de caudales.

Las provincias que registrarían la mayor intensidad de estos eventos serán Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas.

Según el INAMHI e INOCAR, el desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la mayor advección de humedad desde el norte están acelerando el acoplamiento entre el océano anómalamente cálido y la atmósfera.

Las provincias que registrarían la mayor intensidad de estos eventos son Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, según el ERFEN. API

Riesgo de crecidas y desbordamiento de ríos

El informe técnico advierte que las precipitaciones previstas para esta quincena encontrarán cuencas hidrográficas con una alta sensibilidad hídrica.

Debido a los acumulados registrados en semanas previas, existe una alta probabilidad de crecidas y desbordamientos en ríos del centro y norte del Litoral.

Esta condición, según el informe, podría extenderse durante la primera mitad de octubre.

En la Sierra se prevén ascensos puntuales y rápidos de caudal en ríos y quebradas de Pichincha, Bolívar y sectores occidentales de Azuay y Cañar, mientras que en la Amazonía no se proyectan eventos hidrológicos de consideración.

De acuerdo con el ERFEN, existe una alta probabilidad de crecidas y desbordamientos en ríos del centro y norte del Litoral. API

Indicadores oceánicos en nivel máximo

El CN-ERFEN señala que el Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) continúa en condición ACTIVO.

Las anomalías térmicas en la superficie del mar alcanzaron los +4,7 °C en la región Niño 1+2 y +3,1 °C en la región Niño 3.4.

Estos valores que representan el techo máximo ponderado para ambos componentes del índice.

A diferencia de la Costa, las regiones Interandina y Amazónica registrarán precipitaciones entre normales y deficitarias durante octubre.

Esta diferencia regional mantiene bajo constante monitoreo a las cuencas que alimentan a los embalses de las centrales hidroeléctricas del país.