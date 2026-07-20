Inamhi alerta por fuertes lluvias en la Costa y Amazonía hasta el 24 de julio

Las fuertes lluvias volverán a intensificarse hasta el 24 de julio, según el Inamhi

Las lluvias volverán a intensificarse en Ecuador durante los próximos días. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia por lluvias de alta intensidad que se presentarán entre el domingo 20 y el viernes 24 de julio de 2026, principalmente en la Costa y la Amazonía.

El organismo meteorológico señaló que las condiciones climáticas podrían provocar el incremento del caudal de ríos y quebradas, además de generar inundaciones y deslizamientos de tierra en algunos sectores del país.

Provincias con riesgos de deslizamientos

Las zonas con mayor afectación se ubican en el norte del litoral ecuatoriano y la Amazonía. Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentran entre las provincias donde se esperan los mayores acumulados de lluvia. A ellas se suman localidades del norte de Guayas y Los Ríos.

En la región amazónica, las precipitaciones serán más intensas en Sucumbíos, Napo y Orellana, mientras que en la Sierra se prevén lluvias importantes en Carchi, el occidente de Pichincha y parte de Imbabura.

Aunque el resto del territorio nacional también registrará lluvias, el Inamhi prevé que sean de intensidad moderada. Las únicas excepciones son Santa Elena y Galápagos, donde las precipitaciones serán mínimas o no se presentarán durante el período de vigencia de la alerta.

Riesgo de emergencias por las lluvias

Las autoridades meteorológicas advierten que las condiciones atmosféricas previstas podrían ocasionar diversos eventos peligrosos. Entre los principales riesgos están el desbordamiento de cuerpos de agua, movimientos en masa y afectaciones en la infraestructura vial.

Las provincias con mayor probabilidad de registrar emergencias son:

Esmeraldas.

Manabí.

Sectores limítrofes de Imbabura, Pichincha, Sucumbíos y Napo.

Zamora Chinchipe.

En esta última provincia, las consecuencias de las lluvias continúan siendo evidentes. Equipos de rescate mantienen la búsqueda de seis personas desaparecidas tras el aluvión ocurrido el pasado 6 de julio.

Además de inundaciones y deslizamientos, las lluvias podrían ocasionar caída de árboles, acumulación de agua en calles y carreteras, tormentas eléctricas y daños en las vías de circulación.

El Niño entra en su fase inicial en Ecuador

La alerta del Inamhi se produce pocos días después de que el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) confirmara el inicio del fenómeno de El Niño en Ecuador.

El organismo informó que el océano Pacífico presenta un incremento sostenido en la temperatura superficial del mar frente a las costas ecuatorianas, una de las principales características asociadas con este fenómeno climático.

Históricamente, El Niño ha estado relacionado con un aumento de las precipitaciones en la Costa y la Amazonía, así como con inundaciones y otros eventos extremos que afectan a la población y la infraestructura.