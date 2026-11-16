El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió un nuevo reporte de lluvias por cantones vigente desde las 19:00 de este lunes 16 hasta las 07:00 del martes 17 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el monitoreo de la institución, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en cantones específicos de cinco provincias de la Costa y una de la Sierra, mientras que en el resto del país predominarán lluvias moderadas y lloviznas.
El organismo precisó que junto a cada provincia se detalla el horario en el que se prevé la mayor intensidad de las precipitaciones, advirtiendo que durante el resto de la jornada los eventos podrían ser más débiles o ausentes.
Pronóstico de lluvias en la Costa y Galápagos
En el Litoral y la región Insular, las condiciones meteorológicas se distribuyen de la siguiente manera:
Provincia
Reporte
Esmeraldas (noche y madrugada)
Lluvias fuertes en Eloy Alfaro y Quinindé; lluvias normales o moderadas en Muisne y San Lorenzo; y lloviznas en Atacames, Esmeraldas y Río Verde.
Guayas (durante la noche)
Lluvias fuertes en El Empalme; precipitaciones moderadas en Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Naranjal, Palestina y Simón Bolívar; y lloviznas en Guayaquil, Daule, Durán, Samborondón, Milagro, Balao, El Triunfo, Gral. Antonio Elizalde, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Naranjito, Puná, Salitre, San Jacinto de Yaguachi y Santa Lucía.
Los Ríos (durante la noche)
Lluvias fuertes en Mocache y Quevedo; moderadas en Babahoyo, Buena Fe, Palenque, Quinsaloma, Valencia y Ventanas; y lloviznas en Baba, Montalvo, Puebloviejo, Urdaneta y Vinces.
Santo Domingo de los Tsáchilas (durante la noche)
Lluvias fuertes en La Concordia y precipitaciones normales o moderadas en Santo Domingo.
Manabí (noche y madrugada)
Lluvias normales o moderadas en Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Manga del Cura, Olmedo, Pedernales y Santa Ana; lloviznas en Manta, Portoviejo, 24 de Mayo, Bolívar, Jaramijó, Junín, Paján, Pichincha, Rocafuerte, San Vicente, Sucre y Tosagua.
El Oro (durante la noche)
Lluvias moderadas en Las Lajas y lloviznas en Arenillas, Balsas, Huaquillas, Marcabelí, Piñas, Portovelo y Zaruma.
Santa Elena (noche y madrugada)
Lloviznas en el cantón Santa Elena.
Galápagos (noche y madrugada)
Lluvias normales o moder
Zonas con precipitaciones en la Sierra
En el callejón interandino, la provincia de Loja presenta el escenario de mayor intensidad pluvial:
Provincia
Reporte
Loja (noche y madrugada)
Lluvias fuertes en Pindal, Puyango y Zapotillo; lluvias moderadas en Macará, Olmedo y Paltas; y lloviznas en Loja, Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá y Sozoranga.
Pichincha (noche y madrugada)
Lluvias normales o moderadas en Puerto Quito y San Miguel de los Bancos; lloviznas en Quito, Cayambe, Mejía y Pedro Vicente Maldonado.
Bolívar (noche y madrugada)
Lluvias fuertes en Mocache y Quevedo; moderadas en Babahoyo, Buena Fe, Palenque, Quinsaloma, Valencia y Ventanas; y lloviznas en Baba, Montalvo, Puebloviejo, Urdaneta y Vinces.
Chimborazo (noche y madrugada)
Lluvias moderadas en Cumandá; lloviznas en Alausí y Pallatanga.
Imbabura (noche y madrugada)
Lluvias moderadas en Las Golondrinas y lloviznas en Cotacachi.
Otras provincias
Se prevén lloviznas durante la noche y madrugada en Azuay (Cuenca, Camilo Ponce Enríquez, Pucará), Cañar (La Troncal), Cotopaxi (La Maná, Pangua) y Tungurahua (Ambato, Baños de Agua Santa, Santiago de Píllaro), así como durante la noche en Carchi (Mira, Tulcán).
Tabla generada con IA / Fuente: Inamhi
Lluvias en la Amazonía
En las seis provincias amazónicas, el periodo de mayor incidencia se concentrará durante la noche:
Provincia
Reporte
Morona Santiago
Lluvias normales o moderadas en Palora; lloviznas en Gualaquiza, Morona, Pablo Sexto y Sucúa.
Napo
Lluvias moderadas en Tena; lloviznas en Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola y El Chaco.
Sucumbíos
Lluvias moderadas en Cascales; lloviznas en Gonzalo Pizarro, Lago Agrio y Sucumbíos.
Zamora Chinchipe
Lluvias moderadas en Nangaritza y Paquisha; lloviznas en Zamora, Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Yacuambi y Yantzaza.
Orellana y Pastaza
Lloviznas en La Joya de los Sachas, Loreto y Orellana, así como en Mera y Santa Clara.