Lluvias dejaron familias afectadas y varias calles anegadas en el sector de Virgen del Cisne, en Tenguel.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió un nuevo reporte de lluvias por cantones vigente desde las 19:00 de este lunes 16 hasta las 07:00 del martes 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el monitoreo de la institución, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en cantones específicos de cinco provincias de la Costa y una de la Sierra, mientras que en el resto del país predominarán lluvias moderadas y lloviznas.

El organismo precisó que junto a cada provincia se detalla el horario en el que se prevé la mayor intensidad de las precipitaciones, advirtiendo que durante el resto de la jornada los eventos podrían ser más débiles o ausentes.

Pronóstico de lluvias en la Costa y Galápagos

En el Litoral y la región Insular, las condiciones meteorológicas se distribuyen de la siguiente manera: