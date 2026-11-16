20 ríos están desbordados en Ecuador este lunes 16 de noviembre: estas son las provincias afectadas

34 cuerpos hídricos están bajo monitoreo en seis provincias del país

Veinte cuerpos hídricos amanecieron desbordados en Ecuador este lunes 16 de noviembre de 2026, según el reporte oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El monitoreo también identifica otros 14 ríos y esteros con tendencia a aumentar su caudal, lo que mantiene la posibilidad de nuevas inundaciones en distintas zonas.

Guayas registra la mayor cantidad de afectaciones, con 12 cuerpos hídricos desbordados y cinco que podrían incrementar su nivel.

Entre los afluentes desbordados constan los ríos Pula, en los cantones Daule y Palestina, Milagro, Jaboncillo, Bachillero y Culebra, además de los esteros El Cañal, San Juan, San Miguel, Venecia y Guabito, y el Canal Sin Nombre.

En vigilancia están los ríos Colimes, Pula —en Salitre—, Salitre y Vinces, además del estero Las Colembas.

En Los Ríos, el reporte identifica dos ríos desbordados: Chilintomo y Cristal. Otros ocho presentan tendencia a aumentar su nivel: Quevedo, El Arenal, Oncebi, Guandubi, Catarama y Salampe, además de los esteros Bobo y Las Trancas.Esmeraldas, Santa Elena y Manabí también registran desbordamientos

En Santa Elena, los tres cuerpos hídricos monitoreados están desbordados: los ríos California, Salanguillo y Javita.

Mientras tanto, en Esmeraldas se reportan desbordamientos de los ríos Onzole y Cayapas.

La lista también incluye al río Portoviejo, en Manabí, que se encuentra desbordado.

En El Oro, en cambio, no se reportan ríos fuera de su cauce, pero el río Palmales presenta una tendencia a incrementar su nivel.

En total, el monitoreo abarca 34 cuerpos hídricos en seis provincias: 20 desbordados y 14 con tendencia a aumentar su caudal.