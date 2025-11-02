Inamhi emite alerta por altos niveles de radiación ultravioleta para el lunes 3 de noviembre

El Inamhi emitió una alerta por altos índices de radiación el lunes 3 de noviembre en Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que para este lunes 3 de noviembre de 2025 se prevén niveles de radiación ultravioleta (IUV) entre moderados y muy altos en la mayor parte del territorio ecuatoriano, por lo que recomienda a la ciudadanía adoptar medidas de protección solar.

De acuerdo con el pronóstico, en la región Costa los niveles serán moderados y altos, mientras que en la Sierra y la Amazonía se esperan valores que oscilarán entre moderados y muy altos.

En tanto, el archipiélago de Galápagos registrará un índice muy alto, lo que implica un riesgo considerable de daño a la piel por exposición prolongada al sol.

El Inamhi recordó que los valores muy altos del IUV pueden causar quemaduras en menos de 15 minutos, por lo que aconseja usar protector solar de amplio espectro, sombrero de ala ancha, gafas con filtro UV y ropa de manga larga, además de evitar la exposición directa entre las 10:00 y las 15:00, cuando la radiación alcanza su punto máximo.

Las autoridades meteorológicas insisten en que la prevención es clave, especialmente durante los feriados y actividades al aire libre, cuando la exposición solar suele aumentar.

Ecuador vivirá el lunes 3 y martes 4 de noviembre del 2025 un día de feriado por la Independencia de Cuenca.